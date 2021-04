Vizjak: Referendum o zakonu o vodah škodljiv za vode in za davkoplačevalce

Ljubljana, 20. aprila - Referendum o zakonu o vodah bi bil škodljiv za slovenske vode, za davkoplačevalce in za ljudi, ki živijo ob vodi, je v izjavi danes poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Pobudnikom referenduma očita, da se izogibajo argumentirane javne razprave ter da so njihovi argumenti proti spremembam zakona prazni.