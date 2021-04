P&G v četrtletju s petodstotno rastjo prodaje

New York, 20. aprila - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je med januarjem in marcem zvišal prihodke za 5,2 odstotka na 18,11 milijarde dolarjev. Dobiček se je v tretjem četrtletju poslovnega leta v medletni primerjavi okrepil z 2,92 na 3,27 milijarde dolarjev. Rast je okrepil v skoraj vseh segmentih prodaje, so sporočili iz družbe.