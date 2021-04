Izšla monografija z vizualnim in tekstovnim pregledom skoraj 30-letnega dela EN-KNAP

Ljubljana, 20. aprila - V zavodu EN-KNAP so izdali monografijo EN KNAP 1993-2020, ki ponuja vizualni in tekstovni zgodovinski vpogled v skoraj 30-letno delo "enega najvidnejših akterjev na področju sodobnega plesa tako v Sloveniji kot v svetu". Predstavlja tudi ključne metode in prebojne momente opusa Iztoka Kovača in ključne predstave plesne skupine EN-KNAP.