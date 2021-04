Izšli spomini na nekoč najpomembnejšega mariborskega politika Florjančiča

Maribor, 20. aprila - Mariborska literarna družba je ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije danes predstavila knjigo novinarja Tomaža Kšele Začetek konca - Poslednji intervju Jožeta Florjančiča, v kateri nekdanji in zdaj že pokojni zvezni finančni minister govori o politično-gospodarskih in finančnih okoliščinah, ki so privedle do razpada nekdanje skupne države.