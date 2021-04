OZS s predlogi za interventni zakon za pomoč turizmu in gostinstvu

Ljubljana, 20. aprila - Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so na današnji seji podprli več predlaganih rešitev zbornice za zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu. Hkrati so se zavzeli za takojšnje odprtje gostinske dejavnosti v vseh regijah in za odpravo po njihovem neživljenjskih pogojev.