Računsko sodišče občini Hrpelje-Kozina izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2019

Ljubljana, 20. aprila - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja za leto 2019 občini Hrpelje-Kozina izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili. Med drugim so ugotovili nepravilnosti pri pripravi proračuna, oddajanju prostorov v najem in javnih razpisih. Na občini pojasnjujejo, da so nepravilnosti že odpravili.