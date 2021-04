V Avčah dokončno zakoličili gorskokolesarsko progo

Kanal, 25. aprila - Športno kulturno turistično društvo Avče je pred kratkim začelo postopke za pravno ureditev gorskokolesarske proge, ki so jo zgradili pred 20 leti, zdaj pa so jo dokončno zakoličili in bi jo radi uradno vrisali na zemljevid podobnih prog v Posočju in kanalski občini. Ta jim pri tem projektu pomaga.