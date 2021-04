Mladi Mason do konca sezone na klopi Tottenhama

London, 20. aprila - Angleški nogometni klub Tottenham je na svoji spletni strani objavil ime novega trenerja, ki bo do konca sezone zamenjal odstavljenega Portugalca Joseja Mourinha. Pri Londončanih so se odločili za rešitev znotraj kluba, saj bo kot vršilec dolžnosti do konca sezone ekipo vodil 29-letni Ryan Mason.