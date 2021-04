Tokio 2020: Prve olimpijske igre brez tujih gledalcev

Tokio, 23. aprila - Med poletnimi olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami v Tokiu zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo gledalcev izven japonskih meja, so se konec marca odločili organizatorji OI po videosestanku s predstavniki vlade, Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) in Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC).