Spremenjen format zaključka vaterpolskega DP

Ljubljana, 20. aprila - Zveza vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS) je zaradi koronske epidemije sprejela sklep o spremembi koledarja in formata državnega prvenstva, so sporočili v izjavi za javnost. Namesto lige štirih bodo ekipe, ki so se vanjo uvrstile, igrale polfinale na dve dobljeni tekmi, nato pa finale na tri, za tretje mesto pa na dve dobljeni tekmi.