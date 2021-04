Neznanci v Izoli praktično demontirali parkiran avtomobil

Izola, 20. aprila - Neznanci so v Izoli s parkiranega osebnega avtomobila visokega cenovnega razreda demontirali in ukradli več avtomobilskih delov, in sicer prednji odbijač z žarometi, registrsko tablico, pokrov motorja in vsa štiri platišča s pnevmatikami. Zatem so vozilo in njegovo okolico poškropili s prahom iz gasilnega aparata.