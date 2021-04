Ljubljana, 20. aprila - Predsednik preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi Dejan Kaloh bo danes ob 13.45 (IN NE ob 14. uri, kot je bilo napovedano sprva) v preddverju male dvorane v DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije glede naznanitve suma storitve kaznivega dejanja, so sporočili iz DZ.