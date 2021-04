Pogorelec na razpisu premierja ni prepričal, zato se ne bo več potegoval za direktorja službe za zakonodajo

Ljubljana, 20. aprila - Vodenje vladne službe za zakonodajo danes začasno prevzema Mateja Lekan Štrukelj. Za to mesto se je na razpisu kot edini potegoval Janez Pogorelec, ki je v preteklosti že vodil službo, a aktivni član NSi ni bil izbran. "To je diskrecijska pravica premierja," pravi Pogorelec in dodaja, da se za ta položaj pod to vlado več ne bo potegoval.