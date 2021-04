Rez Stare trte tokrat brez občinstva

Maribor, 20. aprila - Rez Stare trte so letos opravili brez prisotnosti občinstva. Dogodek je sicer pomemben protokolarni dogodek, saj ob tej priložnosti mesto Maribor poklanja cepiče trte izbranim prijateljskim mestom in občinam. Letošnji prejemniki so Občina Nazarje, Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib ter Enogastronomsko društvo Madeira.