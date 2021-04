Pri Fisu prevetrili skakalna koledarja za sezono 2021/22

Ljubljana, 20. aprila - Pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) so pred dnevi objavili popravljena koledarja za poletno in zimsko sezono 2021/22. Moška olimpijska sezona se bo 20. in 21. novembra začela v ruskem Nižnjem Tagilu, nato pa sledi nekaj sprememb. Finale sezone bo tradicionalno na letalnici v Planici, ki bo najboljše skakalce gostila od 26. do 28. marca 2022.