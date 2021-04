Stopnja brezposelnosti v Veliki Britaniji še navzdol

London, 20. aprila - Stopnja brezposelnosti se je v Veliki Britaniji med decembrom in februarjem nepričakovano znižala. V treh mesecih do februarja je padla na 4,9 odstotka, medtem ko so analitiki napovedovali, da se bo v primerjavi s predhodnimi tremi meseci zvišala za 0,1 odstotne točke na 5,1 odstotka.