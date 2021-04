Celjski policisti zbirajo informacije v zvezi z jutranjo nevarno vožnjo voznika vozila BMW

Celje, 20. aprila - Policija vse voznike, pešce, kolesarje in druge udeležence cestnega prometa v Celju, ki jih je danes zjutraj med 7. uro in 7.15 z nevarno vožnjo ogrožal voznik osebnega vozila znamke BMW, pozivajo, naj pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na številko 113. Nevarnega voznika so policisti že prijeli.