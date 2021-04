V Gruziji ob posredovanju EU dosežen dogovor o rešitvi politične krize

Tbilisi, 20. aprila - V Gruziji sta vladajoča stranka in opozicija v ponedeljek podpisali ob posredovanju EU dosežen dogovor, s katerim se končuje več mesecev trajajoča politična kriza, ki je na Zahodu zbujala skrbi pred nazadovanjem demokracije v državi. Ključna poudarka sta končanje opozicijskega bojkota parlamenta in tlakovanje poti volilnim in pravosodnim reformam.