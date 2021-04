Klopp: Samo za denar jim gre, stvari se bodo morale spremeniti

Leeds, 20. aprila - Nemški nogometni trener Liverpoola Jürgen Klopp je bil v ponedeljek pred obračunom 32. kroga angleškega prvenstva proti Leedsu (1:1) kritičen tako do nastanka superlige kot tudi do Evropske (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa), saj po njegovem vsi želijo le več tekem in čim večji kos denarne pogače, poročajo tuje agencije.