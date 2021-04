Fafangel izstopil iz strokovne skupine za covid-19

Ljubljana, 20. aprila - Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je izstopil iz strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje. Kot razlog je navedel, da so sprejete odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli in načinom dela epidemiologov.