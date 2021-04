Epidemija je le še poglobila škodljive učinke pretirane uporabe spleta in zaslonov

Ljubljana, 20. aprila - Uporaba spleta in najrazličnejših zaslonov se v zadnjih letih med otroci in mladostniki povečuje, kar lahko škodljivo vpliva na njihov razvoj in povzroča zasvojenosti, je slišati na današnji spletni nacionalni konferenci centra Logout. Težava je še izrazitejša v času epidemije, ko sta se življenje in delo v veliki meri preselila pred ekrane.