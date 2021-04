Azijske borze brez enotne smeri, razprodaja v Tokiu

New York/Tokio, 20. aprila - Tečaji delnic na borzah v Aziji danes niso našli enotne smeri, potem ko so se v ponedeljek opazno pocenile delnice na Wall Streetu in se oddaljile od zadnjih rekordno visokih ravni. Občutno so se pocenile delnice na Japonskem, kjer se bojijo novega vala epidemije covida-19.