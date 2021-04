Na območju spodnjeavstrijskega Neunkirchna potres z magnitudo 4,3

Dunaj, 20. aprila - Na območju Spodnje Avstrije in avstrijske prestolnice Dunaj so se ponoči tresla tla. Žarišče potresa z magnitudo 4,3 je bilo na območju mesta Neunkirchen. Tresenje tal so čutili tudi prebivalci spodnjeavstrijske prestolnice St. Pölten. Poročil o morebitni gmotni škodi ali žrtvah ni.