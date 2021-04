Delo o novi nogometni superligi (20. 4.)

Ljubljana, 19. aprila - Jernej Suhadolnik v komentarju Uefa tudi na nemško-francoskem vlaku piše o ustanavljanju nove nogometne superlige, pri čemer so Uefi zagotovili pomoč najvidnejši tuji politiki in enotno zavrnili divjo privatizacijo nogometne igre. Boris Johnson, Mario Draghi, Emmanuel Macron in drugi vedo, da nogomet le preslikava družbene razmere, piše.