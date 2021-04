WHO opozarja na rekordno število novih okužb v enem tednu

Ženeva, 19. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so v enem tednu po svetu zabeležili več novih okužb z novim koronavirusom kot kdajkoli prej. Potrjenih je bilo 5,2 milijona novih primerov, to pa je osmo zaporedno povečanje števila okužb na tedenski ravni, je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.