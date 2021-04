Nova v. d. direktorice službe vlade za zakonodajo Mateja Lekan Štrukelj

Ljubljana, 19. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da z 20. aprilom za vršilko dolžnosti direktorice Službe vlade RS za zakonodajo imenuje Matejo Lekan Štrukelj. Ta bo funkcijo opravljala do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, a največ za šest mesecev oziroma najdlje do 19. oktobra, so po seji sporočili iz Ukoma.