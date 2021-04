EU opozarja na doslej največjo namestitev ruskih sil ob Ukrajini

Bruselj, 19. aprila - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes opozoril, da je Rusija ob ukrajinski meji in na Krimu namestila že več kot 150.000 vojakov. "To je doslej največja namestitev ruskih vojaških sil ob ukrajinskih mejah," je dejal in ponovno izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi očitnega tveganja nadaljnjega stopnjevanja napetosti.