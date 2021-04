Domačine krajev na Trnovsko-Banjški planoti moti povečan obseg sečnje v gozdovih

Nova Gorica, 19. aprila - Na pobudo prebivalcev Trnovsko-Banjške planote, ki jih je zmotil povečan obseg sečnje v tamkajšnjih državnih gozdovih, je danes v Trnovskih gozdovih potekal terenski ogled sečnje in spravila lesa. Prisotni so soglašali, da je treba izboljšati komunikacijo pristojnih s prebivalci in povečati nadzor nad izvedbo del v gozdu.