Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 4.)

Ljubljana, 19. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sproščanju nekaterih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v Sloveniji. Tako so v osmih regijah s ponedeljkom lahko ponovno odprte terase lokalov in restavracij. Poročale so tudi o odzivu predsednika vlade Janeza Janše na nedeljske proteste pred slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu.