Poleti neposredna letalska povezava med New Yorkom in Dubrovnikom

Zagreb/Chicago, 19. aprila - Ena vodilnih letalskih družb v ZDA United Airlines je danes napovedala, da bo z 8. julijem vzpostavila neposredno letalsko povezavo med New Yorkom in Dubrovnikom. Letala boeing B767-300ER družbe s sedežem v Chicagu bodo trikrat tedensko povezovala newyorško letališče Newark in dubrovniško letališče Čilipi.