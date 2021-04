New York, 19. aprila - Indeksi na newyorških borza so se uvodoma obarvali rdeče, ob čemer sta se Dow Jones in S&P 500 spustila z rekordnih vrednosti, ki sta jih dosegla v petek. Vlagatelji bodo po poročanju tujih agencij ta teden pozorni predvsem na četrtletne poslovne rezultate večjih ameriških družb.