Ljubljanska borza: Indeks nov teden začel z rastjo

Ljubljana, 19. aprila - Indeks SBI TOP je danes pridobil 0,56 odstotka in se ustavil pri 1050,03 točke. Nad gladino so ga potisnile delnice Krke in Luke Koper. Prve so se okrepile za 1,98 odstotka, druge pa za 2,88 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,95 milijona evrov poslov, večino s Krkinimi delnicami. Velik zdrs so danes zabeležile Intereuropine delnice.