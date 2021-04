Goriške umetnice s krstnim projektom Nisem dekle niti ženska

Nova Gorica, 24. aprila - Na spletu bo drevi ob 20. uri na ogled krstna izvedba avtorskega projekta Nisem dekle niti ženska, pod katerega se podpisujejo Tereza Gregorič, Anuša Kodelja in Tjaša Bucik. Nova predstava vsebinsko izhaja iz situacije, v kateri so se ustvarjalci trenutno znašli, so v vabilo k ogledu zapisali v Slovenskem dramskem gledališču (SNG) Nova Gorica.