Zaradi gospodarske kriminalitete ovadili Italijana in dva Makedonca

Koper, 19. aprila - Koprski kriminalisti so ta mesec s podajo kazenske ovadbe na okrožno državno tožilstvo zaključili preiskavo zoper tri tuje državljane, predstavnike gospodarske družbe z območja Policijske uprave Koper. Italijana in dva Makedonca so ovadili zaradi kaznivih dejanj davčne zatajitve, zlorabe položaja, poneverbe ter ponarejanja listin.