Na Portugalskem znova odprti šole, gledališča in nakupovalni centri

Lizbona, 19. aprila - Na Portugalskem, kjer se število okužb z novim koronavirusom še naprej zmanjšuje, so danes prvič po treh mesecih znova odprli nakupovalne centre, kinodvorane, gledališča, srednje šole in univerze. Novo sproščanje ukrepov je "znak upanja in zaupanja v prihodnost", je dejal portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa.