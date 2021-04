Coca-Cola v prvem četrtletju s petino nižjim dobičkom

New York, 19. aprila - Ameriški velikan Coca-Cola je v prvem četrtletju zabeležil 2,25 milijarde dolarjev čistega dobička kar je 19 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Kljub padcu so četrtletni poslovni rezultati presegli napovedi analitikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prihodki so se na letni ravni okrepili za pet odstotkov.