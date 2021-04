Na kontrolni točki Dolga vas odkrili v Španiji ukradeni vozili

Murska Sobota, 19. aprila - Murskosoboški policisti so v soboto na kontrolni točki Dolga vas pri kontroli tovornega vozila in priklopnika z več osebnimi vozili romunskih registrskih številk odkrili, da sta dve vozili znamke Mini Cooper ukradeni v Španiji. Vozili v vrednosti okrog 40.000 evrov so zasegli, voznika pa čaka kazenska ovadba.