Vseslovensko petje s srci bo četrtič povezalo Slovence doma in po svetu

Ljubljana, 21. aprila - Projekt Vseslovensko petje s srci bo v petek ob 10. uri četrtič povezal Slovence in Slovenke doma in po svetu. Organizatorji vabijo k skupnemu petju slovenskih pesmi, letos pa bodo ospredju življenje, 30-letnica samostojnosti in 100-letnica smrti skladatelja Josipa Ipavca. Projekt bo uvod v poletni festival zborovskega petja Europa Cantat.