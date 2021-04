Collori in Babojelić zvečer v živo iz Cankarjevega doma

Ljubljana, 20. aprila - V podciklu Cankarjevih torkov solo/duo/solo bosta drevi ob 20. uri na spletnem koncertu iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma tokrat nastopila kitarista Teo Collori in Mario Babojelić. Skupaj bosta igrala motive iz zakladnice balkanske pop in folk glasbe, predstavila pa se bosta tudi z avtorskim gradivom in skladbami iz klasičnega repertoarja.