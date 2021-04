Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ta teden dovoljeno ob prisotnosti največ desetih oseb

Ljubljana, 19. aprila - Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez je ob pogoju, da je navzočih največ deset oseb, ter ob upoštevanju priporočil pristojnih in spoštovanju veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom dovoljeno v dneh od danes do nedelje, je določil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.