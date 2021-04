Na Hrvaškem doslej proti covidu-19 cepili manj kot 39 odstotkov starejših kot 65 let

Zagreb, 19. aprila - Hrvaški državni načrt za cepljenje je predvideval, da bodo do sredine aprila cepili večino starejših od 65 let, a se je za cepljenje doslej odzvalo 38,6 odstotka te starostne skupine. Medtem so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah potrdili 410 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 39 covidnih bolnikov.