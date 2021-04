V Atriju ZRC fotografska razstava Mance Juvan

Ljubljana, 20. aprila - V Atriju ZRC bo od danes na ogled fotografska razstava Mance Juvan z naslovom Istanbul, Obrazi svobode, ki je sestavni del projekta Svoboda metropole - Freedom of Metropolis, Trans Making. Manca Juvan je skozi objektiv raziskovala, v kolikšni meri je urbanost velemest še vedno mogoče enačiti s svobodo, in to predstavila tudi skozi prebivalce.