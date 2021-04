MZZ in urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Dogovor iz leta 2011 pomemben korak

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 24. aprila - Ob deseti obletnici dogovora o dvojezičnih krajevnih napisih na avstrijskem Koroškem so na MZZ za STA ocenili, da gre za pomemben korak pri izpolnjevanju obveznosti Avstrije do slovenske manjšine. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je pa opozorila na njegove pomanjkljivosti s pravnega vidika.