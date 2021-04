Slabo vreme okrnilo odprtje in obisk gostinskih vrtov in teras

Zagorje ob Savi/Radovljica/Bled/Trbovlje, 19. aprila - Gostinci v osmih slovenskih regijah so danes lahko odprli terase in vrtove svojih gostiln in lokalov. Možnosti odprtja so se razveselili, vendar se je marsikdo zaradi slabega vremena in nizkih temperatur odločil, da bo s ponovnim zagonom strežbe še počakal. Tisti, ki so odprli, pa so opozorili na nerentabilnost takšnega poslovanja.