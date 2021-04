New Delhi se zaradi porasta okužb za teden dni zapira

New Delhi, 19. aprila - Indijska prestolnica New Delhi se zaradi skokovitega porasta okužb z novim koronavirusom za teden dni zapira. V metropoli so v preteklem dnevu potrdili 25.500 novih primerov okužb, v celotni državi pa več kot 273.000. To je bil že peti dan zapored z več kot 200.000 okužbami.