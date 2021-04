Jubilejni Slovenski oglaševalski festival bo jeseni gostila Ljubljana

Ljubljana, 19. aprila - Letošnji 30. Slovenski oglaševalski festival (SOF) bo potekal 9. in 10. septembra v ljubljanskem Litostroju, so sporočili organizatorji. Sprva so nameravali jubilej obeležiti junija v amfiteatru Avditorija Portorož, kjer je festival pred tremi desetletji začel svojo zgodbo.