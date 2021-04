Rokodelski center domače in umetnostne obrti Škofja Loka praznuje deseto obletnico.

Škofja Loka, 19. aprila - Rokodelski center domače in umetnostne obrti (DUO) Škofja Loka že deset let aktivno ohranja vez med bogato škofjeloško rokodelsko preteklostjo in ustvarjalno sedanjostjo. Glavno poslanstvo centra je nadaljevanje dolge rokodelske tradicije na Gorenjskem, prenos rokodelskih znanj in njihova nadgradnja oziroma aktualizacija za sodobni čas.