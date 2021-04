Na Semiškem končali projekt za zdravo in dejavno podeželje

Semič, 19. aprila - Občina Semič in projektni partnerji so te dni končali skoraj 100.000 evrov vreden projekt Zdravo in aktivno življenje na podeželju. Njegovi glavni cilji so bili ureditev večnamenske zgradbe v središču vasi Cerovec, vzpostavitev tamkajšnjega medgeneracijskega sodelovanja in ureditev prostora za prostočasne dejavnosti na podeželju.