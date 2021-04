Dragić z Miamijem do zmage, Dončićevih 37 točk premalo za Dallas

Miami/Dallas, 19. aprila - Slovenska košarkarska zvezdnika Goran Dragić in Luka Dončić sta bila polovično uspešna v severnoameriški ligi NBA. Starejši Dragić je z Miami Heat v nedeljo zvečer slavil proti Brooklyn Nets s 109:107 in dosegel 18 toč, mlajši Dončić pa je kljub 37 točkam za Dallas Mavericks ostal brez zmage proti Sacramento Kings. Ti so bili boljši s 121:107.