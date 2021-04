Košarkarice ruskega UMMC Jekateriburga spet evropske prvakinje

Istanbul, 18. aprila - Košarkarice ruskega UMMC Jekaterinburga so osvojile naslov evropskih prvakinj. V finalu zaključnega turnirja v Istanbulu so z 78:68 premagale špansko ekipo Perfumerias Avenida. To je bil že šesti in tretji zaporedni naslov za to rusko ekipo, ki letos v nobenem tekmovanju sploh še ni izgubila.